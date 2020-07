La partita a scacchi tra Gasp e Ranieri. È un’Atalanta diversa: segna meno e subisce meno. La match analysis (Di giovedì 9 luglio 2020) La partita che ha portato alla nona vittoria consecutiva dell’Atalanta è stata tutt’altro che una gara facile. La banda di Gasperini ci ha messo 75 minuti per scardinare il “solido blocco” blucerchiato, con il mister nerazzurro che ha dovuto cambiare ... Leggi su ecodibergamo

L'ultima follia, gli scacchi sono razzisti: i bianchi si muovono per... Secolo d'Italia Inguaribili speranze

Il flagello della pandemia ha acuito drammaticamente il profondo disagio individuale, sociale ed etico che connota questo scorcio d’inizio millennio. Il COVID-19 sta producendo trasformazioni tumultuo ...

Toloi più Muriel, l’Atalanta batte anche la Samp: il secondo posto della Lazio a -2

Nove vittorie consecutive, ottantacinque gol in campionato, terza partita senza subire reti, Champions League in cassaforte e seconda posizione a due soli punti (aspettando Verona-Inter). Basterebbe q ...

