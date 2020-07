La notizia dei «42 immigrati sbarcati in Umbria» e «positivi al Covid» è un contenuto satirico (Di giovedì 9 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Giovedì 9 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare la notizia, circolata l’8 luglio su Facebook e diffusa da diversi account personali, secondo cui «42 immigrati» sarebbero «sbarcati in Umbria» e sarebbero «positivi al Covid». Si tratta di un contenuto creato con un intento puramente satirico. Come noto, infatti, l’Umbria è una delle cinque regioni italiane senza sbocchi sul mare (insieme ... Leggi su facta.news

È quindi con grande soddisfazione che oggi possiamo dare questa notizia che conferma la sensibilità e l’attenzione da parte degli Organi di Governo dell’Ateneo, il Rettore e il Consiglio di ...

Covid19 Sicilia, solo un nuovo caso in Sicilia, scendono a 6 i ricoverati nessuno in terapia intensiva

C’è un solo nuovo caso di Covi19 nelle ultime 24 ore in Sicilia. Un contagio a fronte di un nuovo crollo del numero totale dei malati e dei ricoverati. Resta il dato positivo maturato due giorni fa: i ...

