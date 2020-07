In Temptation Island 2020 vanno in scena i primi falò: quali sono le coppie a rischio? Anticipazioni 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Sarà una puntata movimentata quella di Temptation Island 2020 che ci attende questa sera su Canale5. Dopo la prima puntata di rodaggio andata in scena giovedì scorso, finalmente oggi si entrerà nel vivo e lo stesso promo lo dimostra anticipando che ci sarà un falò di confronto, o almeno un tentativo, e che in molti perderanno la pazienza a partire da Andrea (sconvolto dal comportamento e le parole di Anna) passando per Pietro Delle Piane e finendo a Lorenzo Amoruso.In particolare, proprio Pietro Delle Piane sembra infastidito per l'avvicinamento di Antonella Elia ad uno dei single, Alessandro, che non solo se la abbraccia ma riesce ad ottenere anche un otto durante una sfilata e poi una serie di sguardi ammiccanti. Pietro si mostra geloso e furioso e parlando con una single dopo il ... Leggi su optimagazine

