Formula 1, Ricciardo spiazzato dal ritorno di Alonso: “non me lo aspettavo, il suo è un nome pesante” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1 sarà l’argomento principale di questo week-end, caratterizzato dal secondo appuntamento in calendario sempre sul circuito del Red Bull Ring. Quinn Rooney/Getty ImagesLo spagnolo prenderà il posto di Daniel Ricciardo, rimasto spiazzato dalla decisione del driver di Oviedo: “non mi aspettavo il ritorno di Alonso, sapevo che fosse intenzionato a rientrare in Formula 1, ma le trattative devono aver avuto un’accelerazione sensibile nell’ultimo mese. Ovviamente, sono contento che abbia deciso di tornare. Per la categoria è un nome pesante, pesantissimo e sarà bello lottare con lui come è già avvenuto in ... Leggi su sportfair

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: #Ricciardo non si aspettava il ritorno di #Alonso - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: #Ricciardo non si aspettava il ritorno di #Alonso - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Ricciardo non si aspettava il ritorno di #Alonso - FormulaPassion : #F1: #Ricciardo non si aspettava il ritorno di #Alonso - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2021 il pilota Fernando Alonso tornerà in Formula 1. E' stato scelto dalla Renault per sostituire Daniel Ricciardo. #… -