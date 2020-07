Casi Trivulzio e camici, il PD all’attacco: “Fontana chiarisca” (Di giovedì 9 luglio 2020) Pio Albergo Trivulzio, Borghetti e Rozza: “Andiamoci piano a parlare di assenteismo di medici e infermieri” Sta facendo discutere la relazione della commissione di verifica dell’emergenza Covid-19 al Pio Albergo Trivulzio, sulla quale il punto di vista dei consiglieri lombardi del PD Carlo Borghetti e Carmela Rozza è decisamente netto:“Dopo tutto quello che è accaduto la Regione punta il dito contro il personale del PAT, parlando di assenteismo: ma attenzione, durante la fase uno non sono stati fatti né tamponi né test a infermieri, operatori sociosanitari e medici che erano a casa ammalati, per le indicazioni date dalla Giunta regionale. In questa situazione, incredibilmente, nonostante il PAT fosse in carenza di personale, la Regione vi ha trasferito ben 140 persone, con una procedura che non ... Leggi su tpi

