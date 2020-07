“Calmati!”. Subito dramma a Temptation Island: la fidanzata fa le valigie in lacrime (Di giovedì 9 luglio 2020) lacrime, minacce e già valigie pronte, Temptation Island è cominciato da solo una settimana ma nei villaggi i drammi sono già arrivati. Lo dicono le anticipazioni della seconda puntata che andrà in onda giovedì 9 luglio come sempre in prima serata su Canale 5. Intanto il pubblico aspetta di conoscere l’esito del primo falò di confronto, richiesto con urgenza da Alessandro per le parole della sua Sofia, ma questa non è l’unica coppia a rischio. Da quanto trapelato sulla pagina Instagram del programma sappiamo che Andrea avrà una reazione molto forte alla vista delle immagini della sua compagna Anna. Di fronte a Filippo Bisciglia il giovane romano perde decisamente le staffe. Nel breve video diffuso sui social Andrea sembra arrabbiatissimo con Anna che ... Leggi su caffeinamagazine

neogotmyswagart : @phainon_s EH MA APPUNTOOO QHELLO CHE DICO IO non hanno capito prorpio un cazzo meno male che se ne sono andati vi… - ANNAmoabere : Ma che tempesta è mai questa ma calmati subito ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Calmati” Subito Cavallo imbizzarrito sulla Pontina, la Polstrada lo porta in salvo latinaoggi.eu