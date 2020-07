Bonus Colf e Badanti, come funziona a chi spetta (Di giovedì 9 luglio 2020) Ulteriore misura di sostegno è rappresentato dal Bonus Colf e Badanti, la cui domanda è presentabile direttamente dal sito dell’INPS. Con la Circolare n. 65 del 28 maggio 2020, l’INPS ha riepilogato le caratteristiche e i requisiti da possedere per accedere al Bonus e ha specificato in quali casi il Bonus può essere incompatibile con le altre indennità previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19, analogamente alle incompatibilità con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici. È previsto che possono fare richiesta del Bonus di 500 euro Colf e Badanti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori Domestici dell’INPS e possono accedervi tutti i lavoratori ... Leggi su aciclico

