Bimba di 4 anni uccisa, si costituisce pirata della strada (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Ha deciso di costituirsi il ragazzo ventenne di Marano alla guida della vettura che ha provocato l’incidente stradale in cui ha perso la vita Sofia, una Bimba di 4 anni. Dopo essere scappato via impaurito, il giovane ha deciso di presentarsi alla caserma dei carabinieri di Marano per prendersi le responsabilità di quanto accaduto. A bordo della sua Golf, infatti, è rimasto coinvolto nell’incidente con la Fiat 600 dove viaggiava la piccola con sua madre, ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Falcone a Qualiano, comune a nord della città. Lo scontro tra le due vetture è stato fortissimo facendo sbalzare fuori dalla vettura la piccola ma le dinamiche non sono ancora chiare agli agenti che ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : PAZZESCO. LA BUFALA DELLA BIMBA MIGRANTE PER IMPIETOSIRE L'OPINIONE PUBBLICA ORE DI RICERCHE AL CONFINE FRA ITALIA… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: bimba di due anni abusata nel reparto #Covid - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: BIMBA DI 9 ANNI TRAVOLTA E UCCISA SULLE STRISCE PEDONALI: SI È COSTIT… - whiteli57617904 : @LucioMalan Oggi ho detto alla mia bimba di anni 8, di chiamarmi “genitore1” per rispetto a chi è padre pur essendo… - vane_marinello : Bimba di 5 anni investita, e ferita, da coloni a Hebron -