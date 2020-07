Ascolti TV primetime, mercoledì 8 luglio 2020: Come sorelle al 13.4%, Cose nostre al 5.6% (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli Ascolti tv primetime di ieri, mercoledì 8 luglio 2020, hanno visto la vittoria della prima puntata della fiction, in onda su Canale 5, “Come sorelle” che ha guadagnato il 13.4% di share. Il programma “Cose nostre”, in onda su Raiuno, ha ottenuto il 5.6% di share. Ecco, per voi, gli Ascolti tv primetime registrati ieri, sui principali canali nazionali. Su Rai1 Cose nostre, in onda dalle 21.58 alle 23.34, ha conquistato 1.049.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Canale 5 Come sorelle ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCISha interessato 1.015.000 ... Leggi su nonsolo.tv

