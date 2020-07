Appalti truccati nell’esercito, i gradi per la divisa “che arrivano col gommone” e le tende che “pigliano fuoco”: le gare sotto inchiesta (Di giovedì 9 luglio 2020) “Io racimilo di là, tu racimoli di qua. Vedi tu insomma, non è che io sto a fa…”. Vincenzo Borreca, brigadiere capo della Guardia di Finanza al Reparto tecnico logistico di Roma, quasi si vergogna nel chiedere se c’è una parte per lui nell’affare della fornitura dei nuovi distintivi di grado. “Se fa lo sconticino, lo piji te e stamo a posto”, gli replica la dipendente della ditta con cui sta concludendo l’affare. Secondo il gip, Tamara De Amicis, si tratta un “modus operandi così pervasivo” che “investe tutti i settori in cui l’amministrazione necessita di beni e servizi” e va da poche centinaia di euro (“1.000, anche 1.200” nel caso di Borreca) a diverse decine di migliaia. Il riferimento è al sistema di corruzione che ha portato questa mattina all’arresto ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : #Pescara, “truccati gli appalti sui grandi eventi dal 2014 al 2019”: 5 agli arresti domiciliari. Sono ex assessori… - Agenzia_Italia : Truccati gli appalti delle Forze armate. Tra gli arrestati un generale e un colonnello - Agenzia_Italia : #Corruzione nelle Forze Armate, 7 arresti a Roma per appalti truccati - FPuggini : RT @dukana2: #Pescara, 'truccati gli #appalti sui grandi eventi dal 2014 al 2019': 5 agli arresti domiciliari. Sono ex assessori #Pd e due… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Appalti truccati nell’esercito, i gradi per la divisa “che arrivano col gommone” e le tende che “pigliano fuoco”: le g… -