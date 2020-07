Venezia, imprenditore di ritorno dall’Africa positivo al Coronavirus: una settimana fa aveva partecipato a una cena in Riviera (Di mercoledì 8 luglio 2020) Venezia, imprenditore di ritorno da Africa positivo al Coronavirus: 50 tamponi Un noto imprenditore di Venezia, di rientro da un viaggio di lavoro in Africa, è stato trovato positivo al Coronavirus: l’uomo, originario di Mira, è stato sottoposto a tampone direttamente dalle autorità sanitarie dell’aeroporto. Tuttavia, in Riviera del Brenta adesso monta la paura per la possibile nascita di un focolaio: l’uomo, infatti, solo una settimana fa (prima di partire per l’Africa) ha partecipato a una cena in un ristorante del posto. Insieme a lui c’erano molte persone. Per questo motivo, l’Usl ha ... Leggi su tpi

