Stuart Newell e i colli di cigno (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli asciugamani sono sciarpe indossate di mattina, collane di cotone messe ben strette. Queste sono occasioni che capitano anche spesso nella vita di Stuart Newell. Lui sembra sia circondato da colli di cigno, messi in una posizione così alta che non li potrebbe toccare neanche il vento.E allora Stuart li chiede in prestito per un pomeriggio, giusto il tempo di ripetergli che li ha tanto amati. Giusto il tempo di farli rimanere senza aria. Stuart sa come ricamare le ore, sa come renderle un invisibile inganno. A lui sembra che le donne siano tutte gigantesche e incapaci di cadere: le guarda come fossero rimaste nella loro maternità.Lui pensa che nessuna di loro se vive nelle regole sia toccabile. Per questo le prende a cavallo e le fa saltare, forse sperando che cadano dalla sella, sperando siano in qualche modo mortali, incapaci di resistergli, di essere comunque ... Leggi su huffingtonpost

