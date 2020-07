Serbia torna al lockdown, notte di guerriglia a Belgrado (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il ritorno al lockdown scatena la rivolta in Serbia. La situazione epidemiologica peggiora, è particolarmente allarmante a Belgrado, e il presidente Aleksandar Vucic annuncia il ripristino di nuove misure restrittive abolite nelle scorse settimane: proibiti i raduni con più di cinque persone, sia al chiuso che all’aperto, mentre da venerdì a lunedì sarà reintrodotto il coprifuoco, probabilmente dalle 18 di venerdì alle 5 di lunedì. Ieri la Serbia ha registrato 13 morti in più rispetto al giorno precedente e 299 nuovi casi di Covid.A Belgrado nella notte si è scatenata la guerriglia urbana fra dimostranti antigovernativi e polizia nei dintorni del Parlamento. Dopo essere stati respinti coi lacrimogeni dall’ingresso della Camera, che hanno tentato a più riprese di forzare per fare irruzione ... Leggi su huffingtonpost

