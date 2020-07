Rimini, 16enne denunciato per violenza sessuale: avrebbe abusato di due minorenni durante una festa in spiaggia (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Questura di Rimini sta indagando su una possibile violenza sessuale a seguito di una segnalazione dei medici del Pronto Soccorso della città. Due ragazze di 15 anni, dopo aver passato una serata in Riviera con altri coetanei tra i 14 e i 17 anni, sono state ricoverate in coma etilico in ospedale. Sono stati i medici stessi ad allertare la polizia per un probabile atto di violenza sessuale commesso da un 16enne nei confronti delle due giovani: l’episodio, raccontato dal Corriere Romagna, è ancora poco chiaro. I racconti delle due ragazze in ospedale erano frammentari e confusi: durante una festa in spiaggia, l’adolescente avrebbe approfittato dello stato di ubriachezza delle due per avere un rapporto sessuale con loro, anche se rimane poco chiaro il grado di consensualità al momento dell’atto. Allertata dai medici, la Squadra Mobile ha avviato ... Leggi su ilfattoquotidiano

