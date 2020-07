Pagelle Roma-Parma 2-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le Pagelle di Roma-Parma 2-1, match della trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Allo Stadio Olimpico la strada della formazione giallorossa si mette subito in salita: Cristante stende in area Cornelius, Fabbri al var concede il rigore e Kucka mette in rete dagli undici metri. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio della Roma: Bruno Peres mette la palla al centro e Mkhitaryan batte Sepe. Nella ripresa la Roma ribalta la partita con la rete di Veretout dalla distanza. Nell’ultimo quarto d’ora polemiche Parma per un mani di Mancini non sanzionato. Le Pagelle Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 5.5, Cristante 5.5, Ibanez 6.5; Peres 6.5 (67′ Kolarov 6), Diawara 6 ... Leggi su sportface

Fantacalcio : Roma-Parma 2-1: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - calciomercatoit : 7? #RomaParma - le pagelle del primo tempo - MCaverzan : Il già ex allenatore dell’@acmilan #StefanoPioli ha battuto in fila Roma, Lazio e @juventusfc Non male per un esone… - sportli26181512 : Le pagelle di Pioli: vittoria firmata dall'ex allenatore del Milan. Divertente la storia che arriva Rangnick: Dopo… - VoceGiallorossa : MATCHDAY - Il programma della giornata su -