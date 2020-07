Napoli, tributo a Gaetano Macchiaroli: slargo del Pan intitolato all’editore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dedicare lo spazio antistante l’entrata del PAN a Gaetano Macchiaroli, noto editore napoletano a 100 anni dalla sua nascita. È quanto è emerso nell’incontro svoltosi questa mattina tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e la figlia dell’editore Gisella Macchiaroli. Macchiaroli, grande figura di intellettuale ed editore illuminato salvò Palazzo Roccella, ora museo Pan, dalla speculazione edilizia. Il sindaco ha donato a Gisella il gagliardetto della città. L’intitolazione dello slargo avverrà il 6 ottobre prossimo in occasione del quindicesimo anniversario dalla scomparsa dell’editore. ... Leggi su anteprima24

