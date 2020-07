Modalità sfondo nero su Facebook per tutti: come attivarla e disattivarla (Di mercoledì 8 luglio 2020) In queste ore la modalità sfondo nero su Facebook sta diventando realtà per tanti iscritti al social network in Italia. In particolare, coloro che utilizzano la piattaforma sul web, ad un nuovo accesso, stanno visualizzando un avviso che presenta le ultime novità del servizio, compresa la tanto attesa dark mode. Cosa sta cambiando per Facebook in questa prima parte di luglio? C'è un nuovo layout del social network più "pulito". Meno elementi affollano la bacheca e alcune informazioni come quelle relative a gruppi che si gestiscono o si seguono sono a portata di mano. Non manca una messa in evidenza maggiore della sezione Messenger per chat singole e private alla portata di click. Tornando all'aspetto essenziale delle ultime novità del social, la modalità sfondo nero su Facebook è quella che farà breccia in molti ... Leggi su optimagazine

