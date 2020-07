Michelle Hunziker: ‘Minacciata di morte per il caso Botteri’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il caso che ha visto protagonisti Striscia la notizia e Giovanna Botteri per un servizio molto discusso sulla giornalista Rai ha avuto risvolti decisamente spiacevoli per la conduttrice del tg satirico Michelle Hunziker, che intervistata dal Corriere della sera torna sulla vicenda rivelando di aver ricevuto persino minacce di morte. Michelle Hunziker e la ‘shitstorm’ per il caso Botteri “Bisogna controllare la veridicità delle notizie” sostiene Michelle Hunziker “sono stata travolta da quella che viene in gergo definita shitstorm: quando ho capito che la polemica stava montando in maniera incontrollata ho fatto quello che so fare meglio, cioè fare squadra con le donne. Con Giovanna ci siamo ... Leggi su tvzap.kataweb

morena_faenza : RT @IlVoloversInter: Grazie @morena_faenza Su Canale 5 la replica di House Party con Michelle Hunziker ha raccolto davanti al video 1.923… - giusepp85148489 : RT @IlVoloversInter: Grazie @morena_faenza Su Canale 5 la replica di House Party con Michelle Hunziker ha raccolto davanti al video 1.923… - Notiziedi_it : Michelle Hunziker in attesa del quarto figlio? Ecco le novità… - SerenaBrownCrew : RT @IlVoloversInter: Grazie @morena_faenza Su Canale 5 la replica di House Party con Michelle Hunziker ha raccolto davanti al video 1.923… - IlVoloversInter : Grazie @morena_faenza Su Canale 5 la replica di House Party con Michelle Hunziker ha raccolto davanti al video 1.… -