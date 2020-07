Massimo Boldi e Irene Fornaciari si sono lasciati: l’attore spiega il motivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da oltre un anno sono una delle coppie più discusse dello star system italiano, Massimo Boldi e Irene Fornaciari hanno riempito copertine di riviste patinate e occupato poltrone in programmi di successo. Un amore vero, sincero, andato avanti per oltre un anno prima di naufragare in modo conciliante nell’ultimo periodo. Massimo Boldi e Irene Fornaciari si sono lasciati, non fanno più coppia. A confermarlo è stato lo stesso attore nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in cui ha spiegato i motivi della rottura. La coppia ha fatto scalpore in questi mesi soprattutto per la grande differenza d’età, 34 anni. Molto più ... Leggi su italiasera

