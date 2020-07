La cometa Neowise C/2020 F3 illumina l’alba d’Italia: le splendide immagini dall’Osservatorio di Monte Romano [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) La cometa Neowise C / 2020 F3 sta facendo sognare l’Italia. Dopo una lunga attesa dal 03 Luglio 2020 è finalmente visibile nei cieli del nostro Paese. Un elemento astronomico di rilevanza e, perché no, anche simbolico dopo il dramma che il nostro Paese ha vissuto da fine febbraio con l’emergenza coronavirus. Non è la cometa del secolo, ma è la prima che si rende visibile a occhio nudo dopo lungo tempo. La cometa ha superato il perielio il 3 luglio scorso, quando è passata a soli 43 milioni di chilometri dal Sole, rendendosi visibile in questi giorni prima dell’alba, molto bassa al di sopra dell’orizzonte tra le luci del crepuscolo. Per vedere basta guardare intorno alle ore 04.00 a Nord-Est, dove sorge il sole. “Le condizioni di osservazione andranno un po’ migliorando fino al 13-14 luglio perché ... Leggi su meteoweb.eu

