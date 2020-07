Joe Bastianich mette all'asta la sua collezione di 30 mila vini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Joe Bastianich ha deciso di metter all'asta la sua imponente collezione di vini. Trentamila bottiglie, stimate tra i 3 e i 4,5 milioni di dollari e rappresentative delle migliori cantine di ogni regione saranno battute venerdì 24 e sabato 25 luglio dalla casa d'asta Hart Davis Hart Wine. Le bottiglie vengono dalla cantina del ristorante 'Del Posto' di New York e tra le rarità ci sono selezioni di Barolo e Barbaresco di Bruno Giacosa, Angelo Gaja, Bartolo Mascarello, Giacomo Conterno e Giuseppe Rinaldi; Super Tuscans della Tenuta dell'Ornellaia, Sassicaia e Tignanello nonchè una selezione di Borgogna con Domaine de ... Leggi su agi

Tempio della cucina italiana a New York, il “Del Posto” è il fiore all’occhiello della lunga lista di locali aperti negli anni, nella Grande Mela e non solo, da Joe Bastianich, insieme alla madre Lidi ...New York, 8 luglio 2020 – In arrivo dalla cantina del rinomato e premiato ristorante Del Posto di New York City, un’asta unica nella storia: una tra le più importanti e complete collezioni di vini ita ...