J.K. Rowling e altri autori firmano una lettera "contro il clima di intolleranza" (Di mercoledì 8 luglio 2020) J.K. Rowling, Margaret Atwood, Salman Rushdie e altri autori hanno firmato una lettera a favore della tolleranza di idee e del dibattito pubblico e contro il 'clima di intolleranza'. J.K. Rowling, Margaret Atwood e Salman Rushdie sono solo alcuni dei nomi illustri che compaiono tra i firmatari di una lettera volta a promuovere tolleranza, dibattito e scambio di idee. "Il libero scambio di informazioni e idee, la linfa vitale di una società liberale, sta diventando quotidianamente più soggetto a restrizioni" si legge nella lettera pubblicata sull'Harpers Magazine, tra i cui firmatari troviamo diversi nomi importanti come l'autrice di Harry Potter, la scrittrice de Il Racconto dell'Ancella, e l'autore de I ... Leggi su movieplayer

