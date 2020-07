Intesa, Gros-Pietro: “Operazione con UBI non precluderà nascita terzo polo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – “L’operazione di mercato avviata da Intesa Sanpaolo su UBI Banca non intende precludere la nascita di un terzo competitore sul mercato italiano”. Lo scrive il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in una lettera inviata al Corriere della Sera, ricordando che, in caso di successo dell’Ops, il Gruppo si è impegnato a cedere a Bper 532 sportelli della nuova realtà “per evitare posizioni lesive della concorrenza e del mercato”. In questo modo Bper – prosegue Gros-Pietro – “avrà più filiali di UBI e una quota più elevata nella raccolta e negli impieghi di quella attuale detenuta dalla stessa Ubi”. In merito alla posizione di ... Leggi su quifinanza

gregdefelice : RT @SRMezzogiorno: ??Scopriamo gli #speaker del #webinar internazionale organizzato da SRM @intesasanpaolo @IAIonline sulla Rotta Marittima… -