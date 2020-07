Giappone, in forte aumento surplus partite correnti maggio (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – In forte aumento il surplus delle partite correnti del Giappone a maggio. Secondo il Ministero delle Finanze Giapponese (MOF), l’avanzo delle partite correnti si è attestato a 1.176,8 miliardi di yen, rispetto ai 262 miliardi del mese precedente ed ai 279 miliardi dello stesso mese del 2019. La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un deficit di 6.493 miliardi di yen, contro il disavanzo di 231 miliardi di maggio 2019 e di 1.596,7 miliardi di aprile, a fronte di un calo delle esportazioni a 4.197 miliardi di yen (-28,9%) e delle importazioni a 4.754 miliardi (-27,7%). Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - In forte aumento il surplus delle partite correnti del Giappone a maggio. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), l'avanzo delle partite correnti si è attestato a 1.176,8 ...