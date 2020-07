Furia Parma, Lucarelli: “oggi abbiamo rasentato il ridicolo, adesso basta” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Parma adesso alza la voce. Dopo l’ennesimo episodio arbitrale contrario il club ha deciso di sbottare. Nel mirino un calcio di rigore non fischiato. Ha parlato il team manager Alessandro Lucarelli, ai microfoni di DAZN. “Stasera parlo io per evitare squalifiche. Credo che oggi abbiamo rasentato il ridicolo: non dare un rigore come quello di stasera, soprattutto dopo quello fischiatoci contro tre giorni fa, ci penalizza tanto, ancora una volta. Mancini tocca il pallone col braccio. abbiamo cercato di non far polemica fino ad oggi: per stemperare, per cercare di dare una mano. Però, da stasera, basta. Non è che se abbiamo 39 punti siamo gli scemi del villaggio. Vogliamo giocarci fino alla fine il nostro campionato. Non ... Leggi su calcioweb.eu

Queste le parole del club manager del Parma, Alessandro Lucarelli, al termine della sconfitta rimediata sul campo della Roma per 2-1. Proteste nel post partita da parte del club ducale per il ...

