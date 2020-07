Fiumicino, passeggeri bengalesi dal Qatar bloccati: non possono sbarcare (Di mercoledì 8 luglio 2020) All’aeroporto di Fiumicino ben 135 passeggeri bengalesi su un volo dal Qatar sono stati bloccati: secondo le norme per il Coronavirus non possono sbarcare Nell’aeroporto della capitale, ovvero quello di Fiumicino, 135 passeggeri si trova bloccati su un aereo perché non possono sbarcare in Italia. L’areo proveniente dal Qatar infatti, ospita passeggeri indiretti, poiché arrivano precisamente da Dacca, capitale del Bangladesh. I cittadini bengalesi secondo le ultime disposizioni anti Coronavirus non possono sbarcare sul suolo italiano. Così dovranno rimanere ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : I 125 passeggeri bengalesi atterrati a #Fiumicino con un volo da Doha non saranno fatti sbarcare. Resteranno sull'a… - fanpage : Fiumicino, controllati i 225 passeggeri di un aereo dal Bangladesh: 14 positivi al coronavirus - fanpage : Ultim'ora Rimandati indietro i 125 passeggeri bengalesi giunti a Fiumicino con un volo di linea da Doha, in Qatar - worldnews911 : Coronavirus Lazio, a Fiumicino i passeggeri dal Bangladesh via Doha: “Non li facciamo sbarcare e ripartono nel pome… - Lu_Valori : RT @Agenzia_Ansa: I 125 passeggeri bengalesi atterrati a #Fiumicino con un volo da Doha non saranno fatti sbarcare. Resteranno sull'aereo e… -