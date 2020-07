Fiumicino, iniziati test su passeggeri volo Qatar autorizzati a sbarcare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Sono iniziate le operazioni e sono gia’ stati eseguiti i primi 30 tamponi per i viaggiatori del volo dal Qatar autorizzati allo sbarco a Fiumicino. Sono in totale un centinaio i passeggeri che potranno scendere e i test vengono eseguiti in quanto potenziali casi di contatto. Inoltre e’ stato attivato il 118 per l’assistenza a una donna del Bangladesh in stato di gravidanza che verra’ trasferita presso il Policlinico Gemelli. Non verra’ mai meno l’assistenza sanitaria da parte dei nostri servizi per chi ne ha bisogno”. Lo dichiara il responsabile dell’Unita’ di Crisi Covid—19 della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews

L'ordinanza di ieri parlava chiaro: stop ai voli dal Bangladesh. Negli ultimi giorni, dal Paese tra i più colpiti dal coronavirus, sono sbarcati a Fiumicino centinaia di passeggeri, molti dei quali Co ...

Fiumicino, il Consiglio comunale solidale con le proteste dei lavoratori aeroportuali

(AGR) "Abbiamo chiesto di votare prima l'ordine del giorno a tutela dei lavoratori stagionali dell'aeroporto e di sospendere la seduta per partecipare alla manifestazione indetta dai sindacati per ogg ...

