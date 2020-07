F1, ufficiale il ritorno di Alonso. In Renault dal 2021 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Formula 1, Fernando Alonso in Renault dal 2021. ufficiale il ritorno dello spagnolo. Prenderà il posto di Ricciardo. Fernando Alonso torna in F1 e dal 2021 sarà al volante della Renault, con la quale, in tempi decisamente differenti per la Scuderia, è arrivato ai vertici della competizione. Di seguito il tweet condiviso sul profilo ufficiale della Renault “The signing of Fernando Alonso is part of Groupe Renault’s plan to continue its commitment to F1 and to return to the top of the field. His presence in our team is a formidable asset on the sporting level but also for the brand to which he is very attached." – Cyril Abiteboul pic.twitter.com/5hkhKqGd1V— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020 F1, Fernando Alonso in Renault dal 2021, è ufficiale. Prenderà il posto di Ricciardo Dopo settimane di indiscrezioni e ... Leggi su newsmondo

