Enav, contratto con DSNA per uso piattaforma Coflight (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Enav e DSNA, il service provider per il controllo del traffico aereo francese, hanno siglato un contratto per la fornitura congiunta del Technical Integration Service del programma Coflight Cloud Services al service provider per il controllo del traffico aereo svizzero, Skyguide. Lo comunica l’Ente nazionale per l’aviazione civile, specificando che l’accordo, del valore complessivo di 2,8 milioni di euro per Enav, prevede che Skyguide possa utilizzare i servizi Coflight, comprensivi di manutenzione e assistenza, per cinque anni. Coflight, nata da un progetto italo-francese, è una piattaforma di ultima generazione per l’elaborazione dei dati di volo (Flight Data Processing) in grado di migliorare le ... Leggi su quifinanza

