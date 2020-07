Comune: alte 15 biblioteche civiche riapriranno dal 16 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – Da giovedi’ 16 luglio saranno in tutto 30 le biblioteche civiche riaperte sul territorio di Roma. Infatti dalla prossima settimana altre 15 biblioteche si andranno ad aggiungere alle prime 12 gia’ riattivate il 26 maggio e alle 3 del 26 giugno scorso. Sara’ possibile, negli spazi di nuovo fruibili, utilizzare sia il servizio di prestito e restituzione su appuntamento, che il tesseramento. Le ‘nuove’ 15 biblioteche riaperte dal 16 luglio saranno aperte il martedi’ e il giovedi’ con degli orari consultabili sul sito Bibliotu come le modalita’ di prenotazione. A riattivarsi saranno la Biblioteca Centrale Ragazzi, Giordano Bruno e Casa delle Letterature (nel Municipio I), le biblioteche Villa Leopardi e Tullio de ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Comune: alte 15 #biblioteche civiche riapriranno dal 16 luglio: #Roma – Da giovedi’ 16… - godknowsisuck : un tipo ha detto che sono figa e quindi avendo amici in comune venerdì ci esco cioè questo parte con aspettative già alte NON VA BENE - LarioLakeComo : Il larice comune è una conifera eretta, raggiunge i quarantacinque metri di altezza e il diametro di un metro. Camb… - Daniela_Liotti : @Valoricollinari Verissimo!! Noi facciamo la differenziata e loro ci prendono in giro in quanto viene tutto buttato… - PaoloIarpicia : @stefanodexterha @brusco_sandro Attenzione che non è il Comune a chiedere cifre alte per le licenze, ma essendo pra… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune alte Comune: alte 15 biblioteche civiche riapriranno dal 16 luglio RomaDailyNews Merkel vola alto: “Recovery Fund presto,Ue forte se unita”

Standing ovation al parlamento europeo per la cancelliera tedesca che presenta il suo programma per un semestre europeo decisivo, a partire dal Recovery Fund – Angela schiera la Germania: “Pronti a da ...

Il Convento dei Cappuccini finalmente “donato” al Comune di Vieste

Non c’è dubbio che il patrimonio demaniale e culturale del Comune si arricchisce di un sito di prim’ordine per manifestazioni ed iniziative culturali di altissima valenza in totale sintonia con la ...

Standing ovation al parlamento europeo per la cancelliera tedesca che presenta il suo programma per un semestre europeo decisivo, a partire dal Recovery Fund – Angela schiera la Germania: “Pronti a da ...Non c’è dubbio che il patrimonio demaniale e culturale del Comune si arricchisce di un sito di prim’ordine per manifestazioni ed iniziative culturali di altissima valenza in totale sintonia con la ...