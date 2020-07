Casaleggio parla a Conte perché Grillo intenda. A preoccupare il capo di Rousseau sono le alleanze con il Pd spinte dal garante (Di mercoledì 8 luglio 2020) Davide Casaleggio è arrivato qualche giorno fa a Roma ed ha iniziato a vedere la sua gente. Con questo aggettivo intendo il gruppo ristretto di Rousseau formato da Enrica Sabatini e Pietro Dettori per l’occasione due giorni fa in una trattoria testaccina, quartiere caratteristico di Roma, dove il piatto forte non era però la coda alla vaccinara, ma Alessandro Di Battista in persona, il Grande Reprobo, lo Sfidante, il Perturbatore. Ieri invece ha incontrato il premier Giuseppe Conte e per oggi è previsto un incontro con il ministro degli Esteri ed ex capo politico del Movimento Luigi Di Maio. Come si vede si tratta dei massimi vertici del Movimento e del premier. Con Conte c’è stata una “due ore” molto intensa, con Casaleggio che ha ... Leggi su lanotiziagiornale

