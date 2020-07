Atalanta Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al Gewiss Stadium, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Atalanta-Sampdoria 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Sampdoria 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla. E ci sono anche Torino-Brescia e Roma-Parma - infoitsport : Atalanta-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv - infoitsport : Atalanta-Sampdoria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - it_mainsport : RT @it_mainsport: L’ #Atalanta di Gian Piero #gasperini sfida la #Sampdoria di Claudio #Ranieri, nella trentunesima giornata di campionato… - Fantacalciok : Serie A, Atalanta-Sampdoria: le formazioni ufficiali del match -