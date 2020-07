"Abusi sessuali sugli immigrati". Le accuse choc a padre Zanotti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alberto Giorgi Antonio Zanotti, sotto inchiesta per associazione per delinquere finalizzata alla truffa sulle spese per l’accoglienza dei migranti, è accusato di Abusi sessuali da un immigrato che fu ospite del suo centro d’accoglienza padre Antonio Zanotti è nei guai. La sua comunità Oasi 7, in provincia di Bergamo, è al centro di un’indagine in cui il religioso stesso è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Secondo gli inquirenti, il convento in cui frate Zanotti è deus ex machina ha rendicontato spese inesistenti, emettendo così fatture false, per assicurarsi i 35 euro quotidiano erogati dallo Stato per ciascun migrante ospitato. Ora a questa brutta storia se ne somma un’altra altrettanto brutta. E non è una storia nuova, bensì un qualcosa che era già ... Leggi su ilgiornale

UGiangrieco : RT @LaVeritaWeb: Uno straniero «accolto» da padre Zanotti lo indica come molestatore e denuncia atti sessuali non voluti, minacce e ricatti… - N4P31 : RT @LaVeritaWeb: Uno straniero «accolto» da padre Zanotti lo indica come molestatore e denuncia atti sessuali non voluti, minacce e ricatti… - Nerot45888119 : RT @LaVeritaWeb: Uno straniero «accolto» da padre Zanotti lo indica come molestatore e denuncia atti sessuali non voluti, minacce e ricatti… - LaVeritaWeb : Uno straniero «accolto» da padre Zanotti lo indica come molestatore e denuncia atti sessuali non voluti, minacce e… - UnioneSarda : #Sardegna - Abusi sessuali sul compagno di cella: 36enne a processo ad #Oristano -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sessuali Deutsche Bank multata 150 milioni di dollari per i favori a Jeffrey Epstein Il Sole 24 ORE "Abusi sessuali sugli immigrati". Le accuse choc a padre Zanotti

E non è una storia nuova, bensì un qualcosa che era già emerso due anni fa. Il religioso è infatti accusato di abusi sessuali da un immigrato che fu ospite della comunità del bergamasco. Nel luglio di ...

Deutsche Bank, sanzione da 150 milioni di dollari per i rapporti con Epstein

NEW YORK - Deutsche Bank ha concluso un accordo con le autorità Usa, accettando di pagare una sanzione da 150 milioni di dollari per chiudere l'inchiesta aperta nel 2019 e che riguardava i suoi legami ...

E non è una storia nuova, bensì un qualcosa che era già emerso due anni fa. Il religioso è infatti accusato di abusi sessuali da un immigrato che fu ospite della comunità del bergamasco. Nel luglio di ...NEW YORK - Deutsche Bank ha concluso un accordo con le autorità Usa, accettando di pagare una sanzione da 150 milioni di dollari per chiudere l'inchiesta aperta nel 2019 e che riguardava i suoi legami ...