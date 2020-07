Wuhan: nuovo lockdown. Ma per il maltempo (Di martedì 7 luglio 2020) Non trova pace quest’anno Wuhan, la città cinese nella provincia di Hubei, ormai tristemente famosa a causa del coronavirus. Le autorità hanno infatti consigliato agli undici milioni di abitanti della città di rimanere in casa. Di nuovo, dopo oltre settanta giorni di rigidissimo lockdown, terminato l’8 aprile. Ma questa volta il virus non c’entra niente. Le cause sono le inondazioni che stanno colpendo la provincia da più di un mese. Mai così violente come quest’anno da tanto tempo. A riportare la notizia è Guido Santevecchi, inviato in Cina del Corriere della Sera. L'articolo Wuhan: nuovo lockdown. Ma per il maltempo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

italiaserait : Wuhan: nuovo lockdown. Ma per il maltempo - StikazziDav : RT @AnsaScienza: Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, 5 grandi domande ancora aperte #Wuhan #Nature @Rockefell… - Frankf1842 : RT @AnsaScienza: Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, 5 grandi domande ancora aperte #Wuhan #Nature @Rockefell… - Agenzia_Ansa : RT @AnsaScienza: Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, 5 grandi domande ancora aperte #Wuhan #Nature @Rockefell… - cotypelayo : RT @AnsaScienza: Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, 5 grandi domande ancora aperte #Wuhan #Nature @Rockefell… -