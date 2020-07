Villarosa: "Piazza Affari deve tornare sotto controllo italiano" (Di martedì 7 luglio 2020) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - 'Piazza Affari deve tornare sotto il controllo italiano'. A chiederlo è il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa che oggi stesso scriverà al ministro Gualteri chiedendo un incontro per mettere all'ordine del giorno la questione. ''Borsa italiana - dice all'Adnkronos - è un'istituzione molto importante e la proprietà dovrebbe tornare dentro i nostri confini. Purtroppo fino ad oggi nel governo questo tema non è stato affrontato e per questo oggi stesso scriverò a Gualtieri per discutere di una strategia che possa andare in questa direzione, sfruttando la situazione che si sta venendo a creare con la Brexit e le mosse del gruppo di Londra''. Ad oggi Borsa Italiana è controllata al 100% dal London Stock Exchange Group che sta studiando le nozze con Refinitiv, la banca dati in mano a Blackstone per il 55% ... Leggi su iltempo

