Vasto incendio in un'azienda agricola, a fuoco il capannone: intervento in corso dei Vigili del Fuoco (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Dalle ore 14:30 di oggi, martedì 7 luglio, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Ardeatina nr.1998, nel comune di Roma, per un incendio nell'azienda agricola Niesem. Le fiamme hanno interessato il capannone di circa 500 metri quadri di superficie. Per il momento le cause che hanno scatenato l'incendio sono imprecisate. Nessuna persona è rimasta coinvolta e gli animali presenti sono stati tratti in salvo senza alcuna conseguenza. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Marino (15A) con l'ausilio di due autobotti, Acea reti e i carabinieri di Pomezia.

