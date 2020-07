Un mese di Immuni: pochi download e tanto disinteresse. Serve ancora un’app di contact tracing? (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioUn traccia digitale. Sicura, verificabile e soprattutto facile da ripercorrere in caso di contagio. Quando l’epidemia di Coronavirus ha cominciato a montare le app di contatct tracing sembravano uno degli argini migliori per il contagio. Non è stato così, almeno nel nostro caso. A un mese dai primi test i dati di Immuni non sono esattamente confortanti. Lo scorso 8 giugno è cominciata la sperimentazione in quattro regioni: Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia. L’unico dato che si conosce su questa prima fase è quello della Liguria: dopo cinque giorni i codici dell’app sono stati attivati per tre pazienti positivi al Covid-19. Dal sistema sanitario è partita così la notifica a tutti i contatti che l’app aveva registrato nei giorni precedenti alla diagnosi. E in tutto il resto ... Leggi su open.online

liviovarriale : È passato un mese da quando ho scaricato immuni... Al Sole24ore e al Corriere che si dice? Quanti sciacquoni so… - AndreaDallu : 6 Luglio 2020: Da 21 giorni app Immuni attiva in tutta Italia (e da 1 mese nelle regioni che la avevano abilitata… - tiziueb : Test ai ragazzi? Questa me la segno; in che modo? Ogni mese? E chi si rifiuta? Il modo in cui sono stati gestiti il… - Necxiuspuntodue : Scaricare #immuni è segno di #civiltà e di #responsabilità aver #paura di perdere un mese d'estate x eventuale isol… - MilanoStremitz1 : RT @MiTomorrow: L'app #Immuni è stata rilasciata da circa un mese, ma quanti l'hanno realmente scaricata? #MiTomorrow lo ha chiesto ai mila… -

Anche in Puglia l'indagine Istat-Croce Rossa sulla circolazione del coronavirus è stato un mezzo flop: sino a ieri pomeriggio erano 3.300 i pugliesi che, in circa un mese e mezzo, hanno accettato di s ...

Immuni e test non piacciono agli italiani. I due pilastri anti Covid del governo non funzionano

ll Covid preoccupa, nei giorni scorsi si è registrato un aumento dei nuovi casi, ma gli italiani sembrano aver abbassato la guardia. E mentre alcune Regioni varano, o considerano l’ipotesi di farlo, o ...

