Trasformazione digitale PMI, Vodafone Business accelera e lancia V-Hub (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Aiutare le PMI a orientarsi in un mondo sempre più digitalizzato: dalla creazione di siti web al marketing digitale, dal remote working alla sicurezza informatica. Con questo obiettivo Vodafone Business lancia V-Hub, un servizio online dedicato alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, destinate a rivestire un ruolo ancor più centrale nella fase della ripartenza. Disponibile da oggi, martedì 7 luglio, in Italia, Regno Unito, Germania e Spagna, V-Hub offre guide, suggerimenti e un servizio di consulenza a supporto delle piccole e medie imprese che generano circa il 70% del valore aggiunto complessivo dell’economia italiana, con una quota di occupazione del 78%. Tuttavia, uno studio condotto da Vodafone Business ha rilevato che oltre il 40% delle PMI ha previsto una contrazione dei profitti annuali rispetto al 27% dei concorrenti ... Leggi su quifinanza

