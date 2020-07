Sui disabili l'ennesimo teatrino di una cattiva politica (Di martedì 7 luglio 2020) Ancora demagogica ignoranza e fake adanno delle persone con disabilità e dei loro diritti. Dopo una lunga e solitaria battaglia che ha visto protagonista una famiglia piemontese, sostenuta da una importante e impegnata associazione storicamente impegnata per la promozione e riconoscimento dei diritti e bisogni delle persone con disabilità, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Torino, affermando che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere”.Rilevando, 72 anni dopo l’entrata in vigore della carta costituzionale, la palese e clamorosa violazione del diritto riconosciuto dall’articolo 38, per il quale “ogni cittadino inabile al lavoro ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Sui disabili l'ennesimo teatrino di una cattiva politica - g_dirienzo : @matteosalvinimi Ora puntiamo sui disabili, mai menzionati negli ultimi 30 anni dal partito!! - monarchico : Naruhito e Masako ad un incontro sull'impatto della Covid-19 sui disabili mentali 5 luglio 2020 Le Loro Maestà Im… - ZEROUNODUE1 : @Noiconsalvini Oggi è il giorno di speculare sui disabili. Sciacallo! - RTonyi : RT @LaSconosciuta8: I video condivisi sui social dove si vedono violenze a animali, bambini, anziani e disabili vanno condivisi solo se ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui disabili Sui disabili l'ennesimo teatrino di una cattiva politica L'HuffPost "Problema nazionale Poche le soluzioni"

Un tema importante che va oltre i confini imolesi e ha una valenza nazionale quello del conferimento dei rifiuti nei cassonetti da parte dei disabili. "Nella fase di ... Furono anche effettuate ...

Rapallo: chiede soldi pro disabili, denunciato per truffa

Nella giornata di ieri, sul lungomare di Rapallo, il giovane chiedeva offerte in contanti, in prevalenza rivolte a persone anziane, millantando la sua appartenenza ad un’associazione benefica in ...

Un tema importante che va oltre i confini imolesi e ha una valenza nazionale quello del conferimento dei rifiuti nei cassonetti da parte dei disabili. "Nella fase di ... Furono anche effettuate ...Nella giornata di ieri, sul lungomare di Rapallo, il giovane chiedeva offerte in contanti, in prevalenza rivolte a persone anziane, millantando la sua appartenenza ad un’associazione benefica in ...