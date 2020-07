Sottil: “L’obiettivo è concentrarsi sul finale di stagione. Felice della chiamata” (Di martedì 7 luglio 2020) Arrivato all’indomani dell’esonero di Legrottaglie, Andrea Sottil – nuovo allenatore del Pescara – si presenta ai microfoni ufficiali. Queste le parole del tecnico biancazzurro dopo il primo allenamento con il delfino: “Felice della chiamata. Non ho esitato un attimo. Pescara, oltre ad essere una città bellissima, è soprattutto una grande piazza che vanta di una solida tradizione calcistica. L’ambiente, in un certo senso, mi è già familiare visto che mio figlio Riccardo (adesso alla Fiorentina) l’anno scorso ha giocato qui e io spesso e volentieri sono venuto all’Adriatico a vederlo. Diciamo che questa realtà l’ha scoperta lui (Riccardo) e oggi tocca a me mettermi in gioco sullo stesso palcoscenico: sono pronto. Caratterialmente sono abituato a dimostrare prima di avere, perciò il mio ... Leggi su alfredopedulla

