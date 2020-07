Serie D, alcune domande per il ripescaggio inviate ma c’è tempo fino al 14 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) C'è fermento tra i club retrocessi a tavolino in Eccellenza visto che molto di esse hanno presentato (altre lo faranno nei prossimi giorni) la domanda per il ripescaggio in Serie D. Da ieri infatti le società non aventi diritto all'iscrizione in quarta Serie possono presentare domanda, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.Per inoltrare domanda di ripescaggio c'è tempo fino al 14 di luglio alle ore 14:00. Sarà poi il Dipartimento Interregionale a girarle, entro il 15 luglio, a sua volta alla Co.Vi.So.D. che entro il 16 esaminerà le domande. Le società che si vedranno bocciare le domande di ammissione avranno poi tempo di mettersi in regola e fare ricorso entro il 20 luglio. La stessa Co.Vi.So.D. entro il 5 agosto si esprimerà sui ricorsi.Le ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Serie D, alcune domande per il ripescaggio inviate ma c'è tempo fino al 14 luglio - - aboutjteam : ??? #MilanJuve: Alcune Curiosità sulla Gara di oggi e relative al Campionato di Serie A. ???????? #LiveAhead… - cogitosergiosum : @GiannaGianna_ no, non è una serie capolavoro, ma per alcune cose molto ben fatta e anche addictive. in realtà te la consiglio! - _Bettuz_ : Ora mi spiego tante cose. Ci sono episodi di alcune serie che potrei tranquillamente guardare con il muto perché co… - rebisprettyodd : questo perché, a mio parere, c'è un'ignoranza assurda per quanto riguarda le serie spagnole: molti credono in autom… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie alcune Il Signore degli Anelli: alcune anticipazioni sulla serie tv Cinematographe.it - FilmIsNow Folgore Caratese Serie D, Longo rimane alla guida dei brianzoli

Queste ultime settimane sono state sfruttate fino all’ultimo dal tecnico salernitano per prendere una decisione dopo anche alcune proposte da club di Serie C. La società biancazzurra ha lasciato tutto ...

Amazon Prime Video, le migliori Serie TV del 2020 (aggiornate a luglio)

Da Star Trek: Picard a Little Fires Everywhere, le Serie TV imperdibili da vedere in streaming su Amazon Prime Video. Indice Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV da vedere a luglio 2020 Amazon Pri ...

Queste ultime settimane sono state sfruttate fino all’ultimo dal tecnico salernitano per prendere una decisione dopo anche alcune proposte da club di Serie C. La società biancazzurra ha lasciato tutto ...Da Star Trek: Picard a Little Fires Everywhere, le Serie TV imperdibili da vedere in streaming su Amazon Prime Video. Indice Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV da vedere a luglio 2020 Amazon Pri ...