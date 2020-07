Roger Federer lancia le sua prima linea di sneaker (Di martedì 7 luglio 2020) Il 6 luglio 2003, Roger Federer vinse il suo primo titolo di Grande Slam a Wimbledon. Diciassette anni dopo, lo svizzero lancia il suo primo paio di sneaker. Nel frattempo, ha conquistato altri diciannove tornei del Grande Slam, collezionato 103 titoli in totale, occupato il primo posto del ranking mondiale per 310 settimane e condotto il tennis al vertice della sua popolarità. E, all'età di quasi 39 anni, Roger Federer è ancora il numero 4 al mondo, oltre che il più pagato. Infortunato al ginocchio dal mese di febbraio, non tornerà sui campi fino al gennaio 2021. Ha quindi tutto il tempo di dedicarsi ad altre cose, come la creazione di un paio di ... scarpe da tennis. È stato con il marchio svizzero On, di cui è azionista, che il Greatest of all Times del tennis ha deciso di collaborare per realizzare la Roger Center-Court 0-Series. Un ... Leggi su gqitalia

