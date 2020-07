Il Segreto anticipazioni 8 luglio 2020: Pepa a un passo dalla verità su Martin (Di martedì 7 luglio 2020) Il Segreto torna mercoledì 8 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. Nelle anticipazioni Pepa è a un passo dalla verità su Angustias e il piccolo Martin. Il Segreto torna mercoledì 8 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa è sempre più vicina alla verità su Martin. Pepa è riuscita a intrufolarsi nella clinica dove è ricoverata Angustias, che ha cercato di avvertire le infermiere della sua presenza, come mostra la clip tratta dal prossimo episodio, ma nessuno le ha creduto. La levatrice cerca la prova che Martin sia suo figlio ed è convinta di riuscire a trovare la risposta nella cartella clinica di Angustias. Puente Viejo attende di degustare la tanto decantata novità, il dado da ... Leggi su movieplayer

infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 7 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Il Segreto: anticipazioni 7 luglio 2020 - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 8 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto oggi, anticipazioni 7 luglio: Pepa rischia grosso -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Ecco come guardare in streaming on demand la puntata di DayDreamer andata in onda martedì 7 luglio ...Un numero da collezione per gli amanti del genere, quello della rivista diretta da Alfonso Signorini in uscita mercoledì 8 luglio. Su Chi le foto di Belen Rodriguez che bacia un altro, per la precisio ...