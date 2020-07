Il Salone delle Meraviglie raddoppia, Federico Lauri inaugura il suo Beauty Bus (Di martedì 7 luglio 2020) Il Salone delle Meraviglie raddoppia: oltre ad avere un nuovo ciclo di puntate nella prossima stagione televisiva, Federico Lauri si cimenta in uno spin-off che lo vedrà in giro per l'Italia con il suo Beauty Bus. Lo vedremo su Real Time però solo a partire dal 2021, ovviamente augurandoci che la pandemia dia tregua.Il Salone delle Meraviglie raddoppia, Federico Lauri inaugura il suo Beauty Bus pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2020 12:14. Leggi su blogo

SerieTvserie : Il Salone delle Meraviglie raddoppia, Federico Lauri inaugura il suo Beauty Bus - tvblogit : Il Salone delle Meraviglie raddoppia, Federico Lauri inaugura il suo Beauty Bus - gazzettadilucca : La vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design - vmkitboys : assurdo come io stia andando al salone x farmi fare le trecce delle white girls al coachella e dopo devo ritornare a lavorare im sick - FurioGarbagnati : RT @SarevokFC: Non vi ho mai detto del salone delle feste affrescato dal Tintoretto a casa mia? No vero? Perché non c'è Ma sarebbe incre… -

Ultime Notizie dalla rete : Salone delle Beauty Bus, Il salone delle Meraviglie di Federico Lauri in tour su Real Time dal 2021 TVBlog.it Notte a Palazzo Drago, visita guidata al gioiellino tra i Quattro Canti e la Cattedrale

Venerdì 10 luglio, insieme agli operatori culturali di Terradamare, sarà possibile visitare il settecentesco Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba, ubicato in Corso Vittorio Emanuele, nell’asse tra i ...

Chi è Federico Fashion Style: età, moglie, figlia dell’Hairstylist

È il parrucchiere dei personaggi vip, uno degli hairstylist più conosciuti, ha messo le mani tra le chiome di star anche internazionali, ha acconciato moltissime dive di casa nostra tra cui Valeria Ma ...

Venerdì 10 luglio, insieme agli operatori culturali di Terradamare, sarà possibile visitare il settecentesco Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba, ubicato in Corso Vittorio Emanuele, nell’asse tra i ...È il parrucchiere dei personaggi vip, uno degli hairstylist più conosciuti, ha messo le mani tra le chiome di star anche internazionali, ha acconciato moltissime dive di casa nostra tra cui Valeria Ma ...