Il Cda ringrazia Francesco Storace Giordano | «Lavorare con lui è stato un onore e un piacere»

Un lavoro enorme, fatto giorno dopo giorno. «Questo Consiglio di amministrazione», afferma l'amministratore delegato Antonio Giordano, «presiede le attività dal Secolo dal 2011. Sono stati anni davvero difficili, con i contributi pubblici che diminuivano di volta in volta, in uno stato di precariato psicologico perché sembrava sempre che potessimo non farcela». «In realtà, grazie a una redazione straordinaria, abbiamo raggiunto risultati importantissimi sia in termini di contenimento dei costi – e questo ci ha permesso di rimanere in piedi – sia in termini di diffusione. Quando nel 2019 è arrivato Francesco Storace è stata una grande emozione. Avere la collaborazione di un uomo così significativo della storia della nostra area politica rappresentava un'altra tappa entusiasmante. La dedizione ...

ALGHERO. Rinnovato il consiglio di amministrazione della società In House, da ieri è ufficialmente al lavoro il nuovo organo amministrativo composto da Gennaro Monte, con la carica di presidente, e ...

