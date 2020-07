Genoa, i convocati per il Napoli: out Romero (Di martedì 7 luglio 2020) In vista della gara di domani contro il Napoli, il tecnico del Genoa Nicola ha diramato la lista dei ventisei convocati per la partita contro i partenopei. Con il ritorno di Schone che ha scontato la squalifica, non sarà nella lista Romero a causa di un problema all’adduttore rimediato nella gara contro l’Udinese. Portieri – Perin, Ichazo, Marchetti Difensori – Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Masiello, Soumaoro, Ankersen Centrocampista – Lerager, Ghiglione, Eriksson, Jagiello, Schone, Sturaro, Cassata, Rovella, Behrami, Attaccanti – Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti Foto: Genoa L'articolo Genoa, i convocati per il Napoli: out Romero proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Genoa, i convocati di Nicola: torna Schone dalla squalifica, out Romero… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: I 26 CONVOCATI DEL GENOA: out Romero - - pianetagenoa : I 26 CONVOCATI DEL GENOA: out Romero - - buoncalcio : #GenoaNapoli, i convocati: tornano #Criscito e #Ankersen - NapoliCalciogol : Genoa-Napoli, i convocati: tornano libero Allan e Ospina -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa convocati Genoa, i convocati per il Napoli: out Romero alfredopedulla.com Napoli, i convocati per il Genoa

Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di domani per la 31esima giornata ... Non saranno del match i due squalificati Demme e Koulibaly. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di ...

Roma: sorpresa Cristante in difesa. Gattuso sceglie Elmas. Inter, torna Skriniar

Pioli con Ibra titolare, Rebic dalla panchina. Juve, ci sono Rugani e Higuain. Roma senza Smalling. Sono 15 gli squalificati Giusto il lunedì di respiro e la Serie A stasera torna subito in campo per ...

Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di domani per la 31esima giornata ... Non saranno del match i due squalificati Demme e Koulibaly. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di ...Pioli con Ibra titolare, Rebic dalla panchina. Juve, ci sono Rugani e Higuain. Roma senza Smalling. Sono 15 gli squalificati Giusto il lunedì di respiro e la Serie A stasera torna subito in campo per ...