Formula 1 – L’amarezza di Vettel: “io e la Ferrari abbiamo fallito. Futuro in Mercedes? Dico…” (Di martedì 7 luglio 2020) L’ultima stagione di Sebastian Vettel in Ferrari non è iniziata nel modo migliore. Il pilota tedesco, a causa di un contatto con Sainz, ha chiuso al 10° posto il Gp d’Austria, ma dietro di lui ben 9 piloti si sono ritirati, favorendone la risalita in classifica. Un’altra pagina amara di un’avventura che Vettel ha definito fallimentare, per entrambe le parti in causa. Foto Getty / Mark ThompsonIl tedesco ha vinto 4 Mondiali, ma mai nessuno con la Ferrari, un peso che sembra portarsi dietro da diverso tempo, specialmente adesso che il suo Futuro è lontano da Maranello. Dove? Ancora non lo sa nemmeno Vettel che ai microfoni di ‘Sport and Talk from Hangar 7’ sull’austriaca Servus TV si è espresso così: “onestamente, ancora non ho deciso per me stesso, naturalmente è importante trovare un ambiente in ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula L’amarezza ? Oracolo stellare del si e del no : Lettura tarocchi online Umbrialibera