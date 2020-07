Dl semplificazioni: Conte, 'abuso ufficio non abolito ma circoscritto' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Con la riforma dell'abuso di ufficio, Contenuta nel dl semplificazioni, "andiamo a colpire chi non fa, e non più il dirigente che si assume la responsabilità di firmare per sbloccare un'opera". Su questo, "c'è stata larghissima convergenza nelle giornate 'progettiamo il rilancio', interveniamo per modificare e circoscriverne la portata ma non lo aboliamo affatto". Lo puntualizza il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi sul decreto semplificazioni. "Prevediamo - precisa ancora - una violazione di specifiche regole di condotta perché possa scattare la fattispecie criminosa e non più per principi generali". Leggi su liberoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto ri… - TgLa7 : Dl #Semplificazioni, Conte: alta velocita' Pa-Ct-Messina da quest'estate - Noovyis : (Decreto Semplificazioni, Conte: “Approvate 130 opere. Appalti più veloci, fermiamo paura della firma. Niente spazi… - edocogoo : RT @ANNAQuercia: Il premier Conte presenta il dl Semplificazioni approvato all’alba dal Consiglio dei ministri. Segui la diretta https://t.… - Agenzia_Ansa : #Conte, opere non si bloccano più e stop attese infinite. Stazioni appaltanti procederanno anche se è in corso cont… -