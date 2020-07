Dl Semplificazioni, cantieri sbloccati e appalti più veloci: l’annuncio di Conte (Di martedì 7 luglio 2020) Parola d’ordine: sbloccare “una volta per tutte i cantieri e gli appalti”. È questo l’obiettivo del Decreto Semplificazioni, approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri e illustrato in conferenza stampa. “Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti. Andranno avanti anche in caso di Contenziosi, a meno che non si esprima un giudice”, spiega il premier Giuseppe Conte, che sottolinea come sull’abuso d’ufficio “abbiamo registrato larghissima convergenza e condivisione” agli Stati generali. Il Decreto mira quindi a offrire “una strada a scorrimento veloce”, affinché il Paese si rimetta in moto. Al Contempo, spiega Conte, “alziamo anche gli autovelox”, perché “non vogliamo offrire spazio ad appetiti criminali che alterano la concorrenza e fanno ... Leggi su quifinanza

DantiNicola : Col DL Semplificazioni facciamo un primo importante passo nella direzione giusta, anche per la Toscana. Come chies… - ItaliaViva : Dl Semplificazioni, @raffaellapaita : 'Noi decisivi per sbloccare i cantieri, ma c'era chi frenava' - fattoquotidiano : Dl Semplificazioni, Conte: “Sblocchiamo 130 opere. Al via i cantieri per l’Alta velocità da Nord a Sud, poi Gronda… - andreaborsoi1 : 'Dunque una stima dell’impatto non c’è'. Che e' come dire che potrebbe non far ripartire NULLA. Tanto più che come… - IMoresi : RT @Noiconsalvini: ?? Il dl Semplificazioni è l’ennesima scatola vuota per confondere le acque e non decidere. Le opere ferroviarie e di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni cantieri Dl Semplificazioni, in Cdm accordo per sbloccare le grandi opere: dalla Gronda alla Ionica, 130 cantieri prioritari la Repubblica Semplificare, già difficile la pronuncia

Oggi si parla di semplificazione soprattutto per quanto riguarda le regole degli appalti di opere, bisogna sveltire, riaprire i cantieri rendendo più rapide le procedure d’appalto ...

Dl semplificazioni, Conte: è trampolino lancio, dobbiamo scattare

Roma, 7 lug. (askanews) – Il decreto semplificazioni “è un trampolino di lancio per un’Italia più semplice, per un’Italia che corre”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Oggi si parla di semplificazione soprattutto per quanto riguarda le regole degli appalti di opere, bisogna sveltire, riaprire i cantieri rendendo più rapide le procedure d’appalto ...Roma, 7 lug. (askanews) – Il decreto semplificazioni “è un trampolino di lancio per un’Italia più semplice, per un’Italia che corre”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...