Dall’uscita al prezzo di Moto G 5G Plus: tutte le novità ufficiali da Motorola (Di martedì 7 luglio 2020) È finalmente ufficiale Moto G 5G Plus, nuovo smartphone presentato oggi al mondo da Motorola. Come già la rete vociferava - con tanto di prime informazioni legate all'autonomia della batteria -, la nota compagnia ha quindi scelto la data del 7 luglio 2020 per alzare i veli all'ultimo device mobile. E se è vero che le premesse erano entusiasmanti, il reveal non fa altro che confermare di trovarci di fronte ad uno dei dispositivi di fascia media più interessanti della stagione. https://www.youtube.com/watch?v=ozqNR8yg2Aw Di fatto il Motorola Moto G 5G Plus è un medio gamma fatto per chi è alla ricerca di praticità e velocità. Lo smartphone della casa alata offre una scheda tecnica decisamente convincente, in cui non possono che spiccare la già citata batteria da 5.000 mAh, uno schermo a 90Hz e SoC Snapdragon 765 5G ... Leggi su optimagazine

